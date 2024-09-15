Эксперт перечислил альтернативы Telegram

Эксперт НТИ Игорь Бедеров считает, что в России есть много альтернатив Telegram, такими как мессенджеры Element, Jabber и Briar. Эти сервисы предлагают высокий уровень приватности и могут использоваться не только для личного общения, но и для рабочих переписок. Бедеров отметил, что компании могут размещать эти мессенджеры на собственных серверах, что увеличивает безопасность. Он подчеркнул, что такие мессенджеры практически гарантируют конфиденциальность, за исключением случаев изъятия самих серверов.

Среди других защищённых платформ Бедеров выделил мессенджер eXpress, который активно используется в корпоративной среде. Он также упомянул, что существует около шести неофициальных клиентов Telegram с открытым исходным кодом, которые могут быть развёрнуты на собственных серверах. Это даёт пользователям дополнительные возможности для обеспечения конфиденциальности их общения.

Тем не менее, заместитель директора Центра компетенций, НТИ, Тимофей Воронин подчеркнул, что полностью защищённых сервисов не существует. Он объяснил, что злоумышленники могут получить доступ к перепискам, например, через фишинговые ссылки или шпионские программы. Воронин также отметил, что многие пользователи нарушают правила цифровой гигиены, используя служебные аккаунты в личных целях и храня учётные данные на доступных устройствах. Кроме того, он напомнил, что правоохранительные органы могут получить доступ к перепискам по решению суда.