Эксперт перечислил достойные покупки зарядные устройства для смартфонов и ноутбуков

Эксперт перечислил достойные покупки зарядные устройства для смартфонов и ноутбуковБыстрая зарядка, многопортовые станции и не только
Первое, на что стоит обратить внимание, — это поддержка технологий быстрой зарядки. Адаптеры с Power Delivery (PD) или Quick Charge (QC) позволяют заряжать устройства быстрее и эффективнее. Например, компактный Anker PowerPort III Nano подходит для смартфонов, а для ноутбуков и планшетов лучше выбрать мощные модели от 65 до 100 Вт.
Если в доме много гаджетов, лучше рассмотреть многопортовые станции. Они помогают избавиться от хаоса кабелей и позволяют одновременно заряжать несколько устройств. Среди таких решений выделяются Commo 100W Key Charger и другие хабы с USB-C и USB-A портами.
Для тех, кто часто находится в пути или не всегда имеет доступ к розетке, хорошим решением станут пауэрбанки. Если для вас важна компактность, лучше выбрать модели с емкостью 5 000−10 000 мА·ч, такие как UGREEN PB311 Mini Quick Charging. Эти устройства не занимают много места и легко помещаются в сумке или кармане, при этом они могут поддерживать заряд вашего смартфона в течение всего дня.
Если же вам нужно больше энергии для зарядки ноутбуков или других мощных устройств, подойдут пауэрбанки с емкостью от 20 000 мА·ч и выше. Например, Baseus Blade Power Digital Display с емкостью 20 000 мА·ч и поддержкой быстрой зарядки будет идеальным выбором для длительных поездок.
Для автомобилистов важны зарядные устройства с поддержкой USB-C и беспроводной зарядки. Они помогут поддерживать работу смартфона, особенно если он используется в качестве навигатора.
При выборе зарядного устройства стоит обратить внимание на дополнительные функции, такие как встроенные кабели, возможность заряжать несколько устройств одновременно и наличие LED-индикаторов уровня заряда. Эти детали могут значительно повысить комфорт использования устройства, особенно если вы постоянно в движении.