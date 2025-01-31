Эксперт перечислил достойные покупки зарядные устройства для смартфонов и ноутбуков

Для тех, кто часто находится в пути или не всегда имеет доступ к розетке, хорошим решением станут пауэрбанки. Если для вас важна компактность, лучше выбрать модели с емкостью 5 000−10 000 мА·ч, такие как UGREEN PB311 Mini Quick Charging. Эти устройства не занимают много места и легко помещаются в сумке или кармане, при этом они могут поддерживать заряд вашего смартфона в течение всего дня.

Если же вам нужно больше энергии для зарядки ноутбуков или других мощных устройств, подойдут пауэрбанки с емкостью от 20 000 мА·ч и выше. Например, Baseus Blade Power Digital Display с емкостью 20 000 мА·ч и поддержкой быстрой зарядки будет идеальным выбором для длительных поездок.