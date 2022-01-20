Эксперт перечислил признаки “предсмертного” состояния вашего смартфона

При этом не всегда в этом виновата старость поколения смартфона. По словам специалиста, механические повреждения, либо частое воздействие влаги могут стать причиной сокращения службы устройства. внезапное выключение, мигающий экран, нагрев аккумулятора, а также частое отсутствие подключения к сети говорит нам о том, что “смерть” неминуема приближается. Он также отметил, что и вздувшаяся батарея говорит о том же, однако ее, все-таки, можно и поменять.

При это не всегда в этом виновата старость поколения смартфона. По словам специалиста, механические повреждения, либо частое воздействие влаги могут стать причиной сокращения службы устройства.