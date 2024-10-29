Наука и технологии
Опубликовано 29 октября 2024, 01:46
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Эксперт перечислил профессиональные сферы, где ИИ потеснит человека

Или станет неотъемлемой частью профессии
Искусственный интеллект скоро сможет заменить учителя по иностранному языку, считает эксперт
Эксперт перечислил профессиональные сферы, где ИИ потеснит человека
© Bhautik Patel

Искусственный интеллект вскоре может стать достойной альтернативой учителям и репетиторам, помогая школьникам и студентам через удобные и персонализированные учебные планы. По словам главы компании «ФронТех ИИ» Александра Красноложкина, ИИ уже активно используется для изучения иностранных языков и отработки произношения. Эксперт считает, что скоро искусственный интеллект сможет подстраиваться под знания и характер каждого ученика, что приблизит момент, когда ИИ-репетитор сможет проводить занятия по любому предмету.

Сфера сельского хозяйства тоже готова к внедрению ИИ, который позволит улучшить качество продукции и сократить её себестоимость. Красноложкин отметил, что дроны с ИИ легко определяют урожайность и находят заражённые участки полей, а автономные комбайны могут работать в любое время суток, собирая урожай без участия людей. Примером служат успешные тесты беспилотной сельхозтехники в Калининградской области, после чего её планируют применять и в других регионах страны.

ИИ активно внедряется и в медицину, помогая врачам ставить точные диагнозы и разрабатывать программы лечения. В ближайшем будущем цифровые помощники смогут рекомендовать лечение при простых заболеваниях или перенаправлять к нужным специалистам при более сложных случаях. Также искусственный интеллект активно входит в юридическую сферу, где уже способен анализировать документы и предоставлять простые консультации, а в будущем сможет автоматически оспаривать штрафы и составлять жалобы.