Эксперт перечислил профессиональные сферы, где ИИ потеснит человека

Искусственный интеллект вскоре может стать достойной альтернативой учителям и репетиторам, помогая школьникам и студентам через удобные и персонализированные учебные планы. По словам главы компании «ФронТех ИИ» Александра Красноложкина, ИИ уже активно используется для изучения иностранных языков и отработки произношения. Эксперт считает, что скоро искусственный интеллект сможет подстраиваться под знания и характер каждого ученика, что приблизит момент, когда ИИ-репетитор сможет проводить занятия по любому предмету.

Сфера сельского хозяйства тоже готова к внедрению ИИ, который позволит улучшить качество продукции и сократить её себестоимость. Красноложкин отметил, что дроны с ИИ легко определяют урожайность и находят заражённые участки полей, а автономные комбайны могут работать в любое время суток, собирая урожай без участия людей. Примером служат успешные тесты беспилотной сельхозтехники в Калининградской области, после чего её планируют применять и в других регионах страны.

ИИ активно внедряется и в медицину, помогая врачам ставить точные диагнозы и разрабатывать программы лечения. В ближайшем будущем цифровые помощники смогут рекомендовать лечение при простых заболеваниях или перенаправлять к нужным специалистам при более сложных случаях. Также искусственный интеллект активно входит в юридическую сферу, где уже способен анализировать документы и предоставлять простые консультации, а в будущем сможет автоматически оспаривать штрафы и составлять жалобы.