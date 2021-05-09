Эксперт перечислил распространенные способы мошенничества по телефону

Так, зачастую мошенники звонят от лица сотрудников банка, предупреждая при этом о незаконном списании денег с карты. Делается это для того, чтобы якобы остановить эти манипуляции, для чего у жертвы просят предоставить персональные данные. Эксперт отметил, что если представитель банка настоящий — вся информация о карте и счете у него уже есть.

Также мошенники не редко требуют сообщить код из SMS, присылаемый для подтверждения оплаты. Помимо прочего злоумышленники также часто совершают звонки для предложения большой скидки на товары в известных онлайн-магазинах, причем дают ограниченное время на принятие решение. Кроме того, они могут представляться полицейскими, чтобы потребовать залог за якобы задержанного родственника.