Наука и технологии
Сегодня в 09:31
Эксперт перечислил распространенные способы мошенничества по телефону
От звонков под видом сотрудников банка до звонков от "полицейских"
Директор регионального инжинирингового центра SafeNet Денис Кувиков перечислил распространенные способы мошенничества по телефону. Он отметил, что большинство злоумышленников, которые совершают обзвон граждан, действуют в соответствии с одинаковыми схемами обмана.
Так, зачастую мошенники звонят от лица сотрудников банка, предупреждая при этом о незаконном списании денег с карты. Делается это для того, чтобы якобы остановить эти манипуляции, для чего у жертвы просят предоставить персональные данные. Эксперт отметил, что если представитель банка настоящий — вся информация о карте и счете у него уже есть.
Также мошенники не редко требуют сообщить код из SMS, присылаемый для подтверждения оплаты. Помимо прочего злоумышленники также часто совершают звонки для предложения большой скидки на товары в известных онлайн-магазинах, причем дают ограниченное время на принятие решение. Кроме того, они могут представляться полицейскими, чтобы потребовать залог за якобы задержанного родственника.