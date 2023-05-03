Эксперт перечислил российское оружие для уничтожения танков Leopard

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, среди них можно отметить ракетные комплексы воздушного базирования «Штурм» и «Атака», используемые вертолётами и самолётами.

Также в их числе нашлось место наземным комплексам «Конкурс» и «Корнет». Все они способны пробивать толстую броню танков. Кроме того, имеется большое количество противотанковых мин, таких как ТМ-62.

Леонков отдельно отметил, что российские танки оснащены бронебойными оперенными подкалиберными снарядами, в том числе «Манго-2» для Т-72 и «Свинец» для Т-90. Эти снаряды могут пробить броню Leopard в любом направлении.

Напомним, что ранее немецкая газета Bild сообщила, что наибольшую угрозу для танков Leopard представляют современные противотанковые комплексы, мины ТМ-62 и российские танки.