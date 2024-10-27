Эксперт: перед сбросом до заводских настроек важно сделать резервную копию

Перед тем, как продать свой смартфон и избежать утечки личных данных, важно правильно подготовить устройство. Технический директор сервиса «Павербанки, МТС Юрент» Илья Казаков отмечает, что наш смартфон хранит массу важной информации: от финансовых данных до личных фото. Поэтому перед продажей нужно действовать аккуратно и последовательно.

Сначала следует сделать резервную копию всех данных, чтобы не потерять важную информацию. Казаков советует использовать инструменты, такие как iOS Transfer для Apple или Android Smart Switch для устройств на базе Android. Для этого на iPhone нужно зайти в «Настройки», выбрать Apple ID, затем iCloud и нажать «Резервное копирование сейчас». На Android это делается через «Настройки», «Учётные записи и резервное копирование», далее «Резервное копирование данных». После этого стоит убрать все пин-коды и блокировки с устройства.

Затем важно удалить все учётные записи из облака, такие как iCloud или Google. Казаков добавляет, что не забудьте снять все аксессуары, защитные плёнки и карты. После этого можно выполнить сброс к заводским настройкам, чтобы полностью очистить устройство. Для iPhone это «Настройки» — «Основные» — «Перенести или сбросить iPhone», а для Android — «Настройки» — «Система» — «Сброс параметров». Завершив процесс, рекомендуется аккуратно очистить гаджет с помощью мягкой ткани, чтобы он выглядел как новый.