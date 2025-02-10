Эксперт Пермского Политеха рассказал, как LED-маски влияют на кожу лица

Фототерапия используется в медицине уже более века. В психиатрии ее применяют для лечения депрессии, в неонатологии — для снижения уровня билирубина у новорожденных. В дерматологии с ее помощью лечат кожные заболевания, такие как акне, экзема и псориаз. LED-маски работают по такому же принципу: излучают свет определенной длины волны, который проникает в кожу и запускает восстановительные процессы.

Кожа способна поглощать свет благодаря хромофорам — веществам, таким как меланин и гемоглобин. Например, инфракрасный свет (650−950 нм) стимулирует работу клеток-фибробластов, которые отвечают за выработку коллагена. Красный свет активирует выработку энергии в клетках, ускоряя заживление. Синий свет (450−495 нм) обладает антибактериальными свойствами, уничтожая бактерии, вызывающие воспаление, отметила Любимова.

Однако важно правильно подбирать световой спектр. Например, зеленый свет помогает бороться с пигментацией, а фиолетовый, хоть и эффективен против бактерий, при частом использовании может привести к фотостарению.

Эксперт рекомендует использовать LED-маску 2−3 раза в неделю, а в первые шесть недель — даже ежедневно. Оптимальная длительность сеанса составляет 10−30 минут. Важно выбирать маску с разными режимами освещения и сертификатами безопасности.

При этом не стоит путать LED-маски с соляриями. В отличие от полезного светодиодного света, ультрафиолетовые лучи солярия могут вызывать рак кожи и ускорять старение. Поэтому для здоровья и красоты кожи лучше выбирать проверенные методы фототерапии.

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