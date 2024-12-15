Эксперт: PIN-код является одним из лучших способов защиты SIM-карт от киберпреступников

Регистрация SIM-карты на действующий паспорт — это один из самых надёжных способов защиты от мошенников, которые могут перехватывать SMS-коды для авторизации. Основательница российской технологической компании Unisimka, Анна Кашницкая, рассказала, что этот шаг помогает предотвратить дублирование SIM-карт и их несанкционированное использование. По её словам, установка PIN-кода на SIM-карту также является важной мерой безопасности, так как при утере телефона он блокирует доступ к номеру и приложениям.

Кроме того, эксперт советует оформлять SIM-карту именно на действующий паспорт, чтобы упростить процесс блокировки и восстановления в случае кражи или утери телефона. Она также рекомендует активировать запрет на перевыпуск SIM-карты и настроить уникальный пароль или кодовое слово для дополнительного контроля. Все эти меры позволяют повысить безопасность и затруднить доступ мошенников к номеру.

Для дополнительной защиты социальных сетей и мессенджеров, даже если злоумышленники получат доступ к SIM-карте, Кашницкая предлагает использовать двухфакторную аутентификацию. Это можно сделать через отдельное приложение для аутентификации, которое генерирует уникальный код или QR-код для повторной авторизации. Такой подход обеспечит ещё один уровень защиты и значительно снизит риски мошенничества.