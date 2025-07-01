«Эксперт по Apple» Марк Гурман объяснил, почему компании необходимости выпустить умное кольцо

По его мнению, многие пользователи просто не хотят носить смарт-часы, поскольку они кажутся громоздкими, особенно во время сна. В отличие от них, кольцо — это незаметный и удобный аксессуар, который легко надеть и забыть.

Кроме того, кольцо могло бы работать в паре с Apple Watch, снижая нагрузку от уведомлений. Особенно интересно выглядит идея интеграции кольца с Apple Vision Pro и будущими AR-очками.

Гурман считает, что кольцо может стать альтернативой контроллерам, обеспечивая более точное отслеживание жестов даже тогда, когда гарнитура не видит пальцы.

Также кольцо помогло бы Apple противостоять Samsung, уже представившей Galaxy Ring. Это дало бы толчок развитию нового сегмента носимой электроники и могло бы оживить падающие продажи в категории носимых устройств Apple.