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Эксперт по безопасности объяснил, как по-настоящему засекретить текст

Наложить одноцветные полосы
Эксперт по безопасности компании Bishop Fox Дэн Петро рассказал, как можно действительно эффективно засекретить текст.
Эксперт по безопасности объяснил, как по-настоящему засекретить текст

По его словам, как правило, для скрытия текста от посторонних используется способ пикселизации, размытия или что-то подобное. Но это способы неэффективные, потому что с помощью современных технологий, засекреченный таким образом текст можно восстановить.

Петро посоветовал накладывать на текст одноцветные полосы, например чёрные. «Суть в том, что когда вам нужно отредактировать сообщение, используйте чёрные полосы, покрывающие весь текст. Никогда не обращайтесь ни к чему другому. Никакой пикселизации, размытия, завихрений и прочего», — подчеркнул эксперт.

Источник: Bleeping Computer
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