Эксперт по безопасности объяснил, как по-настоящему засекретить текст

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Эксперт по безопасности объяснил, как по-настоящему засекретить текстНаложить одноцветные полосы
Эксперт по безопасности компании Bishop Fox Дэн Петро рассказал, как можно действительно эффективно засекретить текст.
По его словам, как правило, для скрытия текста от посторонних используется способ пикселизации, размытия или что-то подобное. Но это способы неэффективные, потому что с помощью современных технологий, засекреченный таким образом текст можно восстановить.
Петро посоветовал накладывать на текст одноцветные полосы, например чёрные. «Суть в том, что когда вам нужно отредактировать сообщение, используйте чёрные полосы, покрывающие весь текст. Никогда не обращайтесь ни к чему другому. Никакой пикселизации, размытия, завихрений и прочего», — подчеркнул эксперт.
Источник: Bleeping Computer