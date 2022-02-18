Эксперт по безопасности объяснил, как по-настоящему засекретить текст

По его словам, как правило, для скрытия текста от посторонних используется способ пикселизации, размытия или что-то подобное. Но это способы неэффективные, потому что с помощью современных технологий, засекреченный таким образом текст можно восстановить.

Петро посоветовал накладывать на текст одноцветные полосы, например чёрные. «Суть в том, что когда вам нужно отредактировать сообщение, используйте чёрные полосы, покрывающие весь текст. Никогда не обращайтесь ни к чему другому. Никакой пикселизации, размытия, завихрений и прочего», — подчеркнул эксперт.