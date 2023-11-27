Эксперт по ИИ рассказал, зачем обучать нейросеть морали

В последнее время искусственный интеллект (ИИ) перестал быть просто модным трендом. Он стал умным инструментом для государств, корпораций, стартапов и даже обычных людей. ИИ привносит значительные улучшения в повседневную жизнь граждан, особенно в мегаполисах, где системы «умных» технологий стали частью ежедневного взаимодействия. Для бизнеса ИИ стал своеобразным символом успеха, и 98% бизнес-лидеров считают важным глубже понимать его потенциал для достижения долгосрочного успеха.

Сегодня около 53% крупных компаний уже внедрили ИИ в свою деятельность, и государство активно поддерживает этот процесс. Проект «Искусственный интеллект» в рамках национального проекта «Цифровая экономика» уже финансирует более 800 проектов. Однако, с ростом влияния ИИ на жизнь, возникают различные социальные, философские и правовые вопросы. Это создаёт цунами волн, которые можно условно разделить на три этапа.

Первая волна связана с применением ИИ в отдельных сферах, что часто сопровождается этическими дилеммами. Например, случаи использования ИИ для найма персонала, что приводит к дискриминации по возрасту и полу, или вопросы оценки событий и профессиональной этики моделей типа ChatGPT. Вторая волна касается глобальных проблем, таких как влияние технологий на рынок труда, управление персональными данными и использование ИИ в образовательных процессах.

С появлением этических вопросов вокруг применения ИИ в бизнесе, разработчики начинают принимать корпоративные нормы этичного развития. Этические кодексы, декларации и механизмы управления становятся неотъемлемой частью стремления к созданию эффективных инструментов для взаимодействия человека и технологий.