Эксперт по информационной безопасности рассказал, как подготовить компьютер школьника

В современных начальных школах дети используют компьютеры и электронные доски для обучения и других целей. Поэтому важно учить детей обращаться с компьютерами и интернетом с самого раннего возраста, чтобы они были в безопасности. Эксперт по информационной безопасности Виталий Фомин поделился советами о том, как защитить компьютер вашего ребёнка от киберпреступников.

Сначала следует настроить функцию родительского контроля на компьютере или установить специальное программное обеспечение, которое будет блокировать вредоносный контент, устанавливать ограничения на время использования и ограничивать скачивание нежелательных файлов. Однако одним из самых важных аспектов является наличие надёжного антивируса, так как без него использование компьютера школьником может быть опасным.

Эксперт также рекомендует использовать разные аккаунты и пароли для взрослых и детей, чтобы обеспечить разный уровень доступа. Важно также не хранить важные документы на рабочем столе компьютера и убрать конфиденциальную информацию подальше от детей. Помимо этого, важно обучать детей правилам безопасности в интернете, таким как не доверие непроверенной информации, не переход на подозрительные ссылки и не раскрытие личных данных. Технологии постоянно меняются, поэтому родителям также нужно повышать свою компьютерную грамотность и обучаться вместе с детьми.