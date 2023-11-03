Эксперт по информационной безопасности рассказал, как защититься от спам-звонков

Согласно информации от руководителя проекта Kaspersky Who Calls, более 90% пользователей смартфонов регулярно получают надоедливые спам-звонки. Тем не менее, это не должно отпугивать людей от использования смартфонов, так как доступны современные средства для снижения количества нежелательных звонков. Один из способов борьбы — установка антиспам-приложений.

Некоторые из этих приложений используют открытые источники в интернете и анонимизированную статистику, собранную из отзывов в сети. Эти данные анализируются при помощи специальных алгоритмов и нейронных сетей. На основе этих данных приложения определяют, являются ли входящие звонки спамом или нет.

Тем не менее, эксперт также предостерегает пользователей от перезвонов на номера, с которых они получали спам-звонки, чтобы избежать возможных мошеннических схем.