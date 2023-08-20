Эксперт по кибербезопасности дал совет, как запоминать сложные пароли

Сложный пароль, содержащий более 12 символов и включающий буквы верхнего и нижнего регистра, цифры и спецсимволы, будет трудно взломать для злоумышленников. Однако для владельца устройства запомнить такой пароль может быть сложной задачей, сказал эксперт Владимир Ульянов.

Согласно современным стандартам безопасности, надёжным считается пароль, который превышает 12 символов и включает разнообразные элементы.

Для создания надёжного и легко запоминаемого пароля, эксперт рекомендует использовать парольные фразы, а не случайные комбинации символов. Важно найти баланс между длиной пароля и его удобством использования. Парольная фраза, дополненная цифрами и спецсимволами, может быть легко запомнена и считается надёжной.