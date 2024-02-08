Эксперт по кибербезопасности использовал системы Apple для мошенничества на $2.5 млн

Вместо того чтобы сообщить о найденной уязвимости в системе Apple, известной как Toolbox, Роскин-Фрази якобы использовал ее для получения подарочных карт и продукции Apple на значительные суммы.

Используя атаку по эскалации привилегий, Роскин-Фрази и его коллега Кит Латтери получили доступ к счету сотрудника компании, обслуживающей клиентов Apple, а затем к ее VPN-серверам, что позволило им вмешаться в систему Toolbox.

Они размещали заказы на фальшивые имена, изменяли суммы к оплате на ноль и добавляли дополнительные устройства к заказам без взимания платы. Общая сумма ущерба составила около $2.5 млн.