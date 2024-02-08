Опубликовано 08 февраля 2024, 08:06
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Эксперт по кибербезопасности использовал системы Apple для мошенничества на $2.5 млн«Ты должен быть бороться со злом…»
Ноа Роскин-Фрази, эксперт по кибербезопасности из ZeroClicks Lab, который ранее помогал Apple выявлять уязвимости в ее программном обеспечении, обвиняется в использовании систем компании для мошенничества на сумму $2.5 млн.
Вместо того чтобы сообщить о найденной уязвимости в системе Apple, известной как Toolbox, Роскин-Фрази якобы использовал ее для получения подарочных карт и продукции Apple на значительные суммы.
Используя атаку по эскалации привилегий, Роскин-Фрази и его коллега Кит Латтери получили доступ к счету сотрудника компании, обслуживающей клиентов Apple, а затем к ее VPN-серверам, что позволило им вмешаться в систему Toolbox.
Они размещали заказы на фальшивые имена, изменяли суммы к оплате на ноль и добавляли дополнительные устройства к заказам без взимания платы. Общая сумма ущерба составила около $2.5 млн.