Эксперт по кибербезопасности рассказал, как использовать VPN и не потерять данные

Эксперт по информационной безопасности дал советы относительно использования VPN-сервисов. VPN позволяет подключаться к интернету через посредников, что обеспечивает безопасное соединение и позволяет обходить блокировки сайтов. Однако важно помнить, что через VPN не обеспечивается полная конфиденциальность, и данные могут быть доступны третьим лицам.

Бесплатные и платные VPN-приложения имеют свои преимущества и недостатки. Бесплатные сервисы могут анализировать ваш трафик и использовать эту информацию в рекламных целях, в то время как платные сервисы обычно предоставляют более надёжную защиту конфиденциальности.

Важно быть осторожным при предоставлении разрешений при установке VPN-приложений, так как они могут запрашивать доступ к вашему местоположению, сообщениям или камере. Следует также устанавливать приложения только из официальных магазинов, чтобы избежать потенциально опасных решений.