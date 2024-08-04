Эксперт по кибербезопасности рассказал о полезных функциях генераторов паролей

Генераторы паролей значительно упрощают жизнь пользователей интернета и делают процесс более безопасным. Но даже с их использованием важно соблюдать осторожность, предупреждает Василий Шутов, преподаватель кафедры «Защита информации» в РТУ МИРЭА.

Он отметил, что информационная безопасность требует постоянного внимания и выполнения определённых рекомендаций. Надёжный пароль должен быть длинным, содержать буквы разных регистров, цифры и специальные символы, и его необходимо менять минимум раз в год. Проблема в том, что таких комбинаций может быть очень много, особенно если у пользователя много аккаунтов.

На помощь приходят генераторы паролей, создающие сложные и практически не поддающиеся взлому сочетания символов. Шутов объяснил, что современные генераторы используют криптографически стойкие методы, которые делают вероятность повторения или предсказания пароля почти нулевой. Однако важно использовать только проверенные сервисы для генерации паролей, так как сомнительные ресурсы могут сохранять созданные данные.

Менеджеры паролей помогают решить проблему запоминания большого количества паролей, шифруя все сохранённые данные. Достаточно запомнить один мастер-пароль для доступа ко всем учётным записям. Шутов подчеркнул, что мастер-пароль должен быть сложным и надёжным, и его следует хранить в безопасном месте. Также важно использовать двухфакторную аутентификацию и выбирать программы с хорошей репутацией и прозрачной политикой безопасности.