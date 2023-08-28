Эксперт по космосу рассказал, зачем людям знать температуру Лунного грунта

Индийский аппарат измерял температуру почвы на Луне, чтобы собрать данные для будущих строителей лунной базы, рассказал эксперт Иван Моисеев из Московского космического клуба. Первый прямой замер температуры на Луне сделала Индия, и учёные будут анализировать эти данные в течение лунного дня, который длится две недели на Земле.

Индийские учёные оборудовали свой аппарат научными приборами, чтобы изучить состав грунта Луны и наблюдать за изменениями в зависимости от положения солнца. Эти исследования помогут подготовиться к строительству будущей лунной базы, которая, по прогнозам, может начать функционировать в 2040-х годах. Моисеев также отметил, что к 2050-м годам начнётся промышленное освоение Луны.

Интересно, что первые данные, полученные с лунного аппарата, оказались неожиданными: температура поверхности Луны вместо ожидаемых +20°C до +30°C достигала +70°C. Это вызвало удивление у учёных и может говорить о том, что поверхностные условия на Луне более разнообразны и сложны, чем предполагалось.