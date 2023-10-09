Эксперт по сну рассказал, почему мы видим кошмары

Сновидения, которые пугают нас и кажутся кошмарными, на самом деле являются частью нормальной работы нашего разума. Согласно современным исследованиям, когда мы спим, наш мозг обрабатывает информацию и образы, которые мы пережили в течение дня. Это значит, что-то, чем мы занимались перед сном, может отразиться в наших снах.

Иногда эмоциональные или травмирующие события могут преследовать нас в кошмарных снах долгое время после того, как они произошли. Это может быть способом, которым наш разум пытается защитить нас от боли и страха, связанных с этими событиями. Во время сновидения, наше подсознание перерабатывает эти воспоминания и старается сделать их менее болезненными.

Дети чаще сталкиваются с кошмарными снами, потому что их ум ещё не так хорошо развит, и они постоянно учатся новым вещам. Иногда бывает так, что кошмары начинают мешать хорошему сну и повторяются снова и снова. В этом случае, важно обратиться за помощью к психологу, который поможет выявить причины и помочь разобраться с этими кошмарами.