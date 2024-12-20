Эксперт по языку тела рассказала, как раскрыть лжецов за секунды

Она объяснила их на подкасте The Diary Of a CEO.

Первый ключевой признак — выражение отвращения. Лжецы часто чувствуют себя «грязно» из-за лжи, что проявляется в морщении носа, закрытых ноздрях и демонстрации верхних зубов.

Ещё один показатель — несоответствие слов и жестов. Например, человек может говорить «да», одновременно отрицательно качая головой.

Интонация вопроса также может указывать на ложь. Если в конце утверждения появляется вопросительный тон, это повод усомниться. Ещё один признак — снижение громкости речи. Нервозность часто вызывает потерю голоса и дыхания.

Однако Ван Эдвардс подчёркивает, что ни один из этих признаков не является стопроцентным доказательством лжи. Наблюдательность поможет лучше понять, честен ли собеседник.