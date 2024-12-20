Эксперт по языку тела рассказала, как раскрыть лжецов за секунды

Опубликовано 20 декабря 2024, 08:461 мин.
Эксперт по языку тела рассказала, как раскрыть лжецов за секундыЕсть сразу несколько признаков несколько
Хотя гарантированного способа определить ложь не существует, эксперт по языку тела Ванесса Ван Эдвардс поделилась четырьмя признаками, которые помогут выявить обман.
Она объяснила их на подкасте The Diary Of a CEO.
Первый ключевой признак — выражение отвращения. Лжецы часто чувствуют себя «грязно» из-за лжи, что проявляется в морщении носа, закрытых ноздрях и демонстрации верхних зубов.
Ещё один показатель — несоответствие слов и жестов. Например, человек может говорить «да», одновременно отрицательно качая головой.
Интонация вопроса также может указывать на ложь. Если в конце утверждения появляется вопросительный тон, это повод усомниться. Ещё один признак — снижение громкости речи. Нервозность часто вызывает потерю голоса и дыхания.
Однако Ван Эдвардс подчёркивает, что ни один из этих признаков не является стопроцентным доказательством лжи. Наблюдательность поможет лучше понять, честен ли собеседник.