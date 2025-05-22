Эксперт подтвердила риск заражения кошек птичьим гриппом

Уланкина предупредила, что, хотя большинство кошек могут полностью выздороветь при своевременном лечении, без медицинского вмешательства инфекция представляет собой высокий риск смерти. Хотя передача вируса между кошками или от кошек к людям не была документально подтверждена, зоонозная природа птичьего гриппа означает, что такой риск нельзя исключать, поскольку вирус может легко мутировать.

Чтобы обезопасить домашних животных и людей, рекомендуется не выпускать кошек на улицу без присмотра и не кормить их сырым мясом, предпочитая специализированные корма для животных.

«Если животное заболело, рекомендуется избегать прямого контакта со слюной, выделениями из носа и фекалиями и как можно быстрее обратиться в ветеринарную клинику, где смогут поставить точный диагноз», — заключила специалист.