Эксперт: полный отказ от иностранного ПО займёт около пяти лет

В России процесс полного замещения иностранного софта может занять около пяти лет, считает Денис Агеев, председатель совета директоров компании «Даком М» и создатель облачной платформы SpaceVM. По его словам, успехи уже видны, но для дальнейшего развития важно, чтобы отрасль действовала сообща. Это, по его мнению, позволит не только обеспечить технологическую независимость, но и открыть путь российским продуктам на зарубежные рынки.

Агеев подчеркнул, что ключевой задачей сейчас является создание единой платформы, которая объединит отечественные решения: операционные системы, инструменты для обеспечения безопасности и программы автоматизированного проектирования. Это поможет разработчикам программного обеспечения работать более слаженно и наращивать общий потенциал. Также он отметил важность фокуса на проприетарных технологиях, которые не зависят от зарубежных лицензий и обеспечивают высокий уровень защиты данных.

В качестве примера Агеев рассказал о том, что продукты его компании изначально разрабатывались на базе собственного проприетарного ядра, полностью локализованного в России. Это позволило гарантировать заказчикам безопасность и независимость от иностранных технологий. Он добавил, что российские компании всё активнее переходят на отечественные решения, а заказчики становятся более заинтересованными в их использовании, что, по его мнению, является позитивным сигналом для отрасли.