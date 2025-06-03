Эксперт порекомендовал менять Wi-Fi роутер каждые 5 лет

Роутеры, работающие круглосуточно, со временем теряют эффективность, поэтому их рекомендуется менять каждые 3-5 лет.По словам продакт-менеджера компании «Дом.ру» Никиты Шешина, постоянная работа устройства снижает производительность его компонентов, что может вызывать перегрев, замедление скорости работы и сбои. Кроме того, новые стандарты Wi-Fi, предлагающие более высокую скорость и улучшенную защиту, делают старые устройства менее актуальными.

Эксперт отметил, что о необходимости замены роутера могут сигнализировать конкретные признаки. Одним из них является неспособность устройства справляться с подключением всех гаджетов в доме. Это проявляется в виде частых отключений устройств от сети, трудностей с их повторным подключением или нестабильного интернет-соединения. Современные роутеры, поддерживающие стандарт Wi-Fi 6, рассчитаны на одновременное подключение до 50-80 устройств, что существенно больше возможностей моделей предыдущих поколений, ограниченных 10-15 гаджетами.

Ещё одним поводом задуматься о замене роутера является его перегрев. Если корпус устройства заметно греется, это указывает на износ внутренних компонентов, особенно при длительном использовании. Шешин подчеркнул, что перегрев в сочетании с проблемами в работе Wi-Fi — серьёзный сигнал к замене оборудования. Современные устройства не только избавляют от таких проблем, но и обеспечивают комфортное подключение для множества устройств одновременно.