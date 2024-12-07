Эксперт порекомендовала носить смартфон во внутренних карманах для защиты от мороза

Морозы могут серьёзно повлиять на работу аккумулятора смартфона, предупреждает руководитель отдела телефонии МТС Наталья Голицына. Она отметила, что при низких температурах батарея разряжается гораздо быстрее, а иногда устройство может отключиться мгновенно. Особенно это касается старых аккумуляторов, которые становятся менее устойчивыми к холоду, даже если индикатор показывает полный заряд.

Чтобы снизить риски разрядки на морозе, Голицына советует носить телефон в тепле, например, во внутреннем кармане или сумке. Кроме того, для разговоров лучше использовать наушники, чтобы не держать устройство долго на холоде. Эксперт также рекомендовала отключать Bluetooth, GPS и Wi-Fi, если они не нужны, так как эти функции расходуют заряд, даже работая в фоновом режиме.

По словам Голицыной, морозы редко приводят к серьёзным повреждениям батареи, но для большей уверенности стоит заранее защитить смартфон. Принятие таких простых мер может помочь избежать неприятностей и сохранить работоспособность устройства в зимних условиях.