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Эксперт посоветовал как можно чаще заниматься сексом во время карантина
И в его словах достаточно много здравого смысла
Врач и телеведущий Евгений Комаровский, в рамках данного им интервью, посоветовал как можно чаще заниматься сексом во время карантина — таким образом они смогут оказать услугу своему здоровью в период изоляции.
Так, по словам эксперта, подавляющее большинство людей, оказавшись на карантине, рискуют нанести своему организму серьезный вред, лишившись физической активности и нагрузок. Для того, чтобы подобного избежать, врач посоветовал людям заниматься любыми доступными им видами активности, в частности, почаще заниматься сексом.
”Убираетесь в доме — двигайтесь как можно больше. Танцуйте, пойте, занимайтесь любовью каждый день. Если есть силы, можете два раза в день”, — рассказал Комаровский.
Помимо этого, он также посоветовал не употреблять алкоголь в чрезмерных количествах, а также уменьшить количество потребляемой пищи.