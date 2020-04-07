Эксперт посоветовал как можно чаще заниматься сексом во время карантина

Так, по словам эксперта, подавляющее большинство людей, оказавшись на карантине, рискуют нанести своему организму серьезный вред, лишившись физической активности и нагрузок. Для того, чтобы подобного избежать, врач посоветовал людям заниматься любыми доступными им видами активности, в частности, почаще заниматься сексом.

”Убираетесь в доме — двигайтесь как можно больше. Танцуйте, пойте, занимайтесь любовью каждый день. Если есть силы, можете два раза в день”, — рассказал Комаровский.

Помимо этого, он также посоветовал не употреблять алкоголь в чрезмерных количествах, а также уменьшить количество потребляемой пищи.