Эксперт посоветовал открывать вторую карту для покупок в интернете, чтобы избежать действий мошенников

По словам Егорова, вторую карту можно использовать только для покупок. Благодаря такому способу мошенники, даже если им удастся взломать карту, не смогут снять больше той суммы, которая на карте лежит. Можно установить лимит на снятие средств на основной карте, но, по мнению Егорова, вторая карта — более надёжный способ.

«Мы рекомендуем устанавливать лимиты на карту либо использовать вторую карту, на которой будет минимальная сумма для подобных покупок», — посоветовал эксперт.