Эксперт: постоянное использование гаджетов снижает концентрацию внимания

Смартфоны, планшеты и ноутбуки стали неотъемлемой частью нашей жизни, но избыточное времяпрепровождение за экранами может негативно сказаться на здоровье. Психолог и профайлер Лидия Кутузова предупреждает, что постоянная «включённость» может вызывать информационную перегрузку, при которой мозг не успевает обрабатывать огромные объёмы информации. Это, в свою очередь, приводит к снижению концентрации, ухудшению памяти и повышенной утомляемости. Она также отметила, что многие люди испытывают синдром упущенной выгоды, из-за чего бесконечно проверяют уведомления, не позволяя себе расслабиться.

Кутузова акцентирует внимание на том, что злоупотребление гаджетами может нарушать сон. Синий свет от экранов подавляет выработку мелатонина, что нарушает циркадный ритм и может приводить к бессоннице. При этом длительное использование устройств в неправильных позах создаёт напряжение в шее и спине, а также усугубляет проблемы со зрением. Она добавила, что это может привести к социальной изоляции и прокрастинации, так как живое общение заменяется виртуальным, что повышает риск одиночества и тревожности.

Психолог подчеркнула, что у детей и подростков последствия чрезмерного использования гаджетов могут быть ещё серьёзнее. Кутузова отметила, что это может привести к задержке речевого развития, проблемам с концентрацией, снижению социальных навыков и эмоционального интеллекта. Полностью отказаться от гаджетов, конечно, не получится, но важно научиться контролировать их использование. Она посоветовала установить временные рамки для работы с девайсами и создавать зоны без гаджетов, такие как спальня и обеденный стол. Также стоит уделять время альтернативным видам досуга, как чтение и спорт, а для детей — обучить их правильному обращению с электронными устройствами и развивать критическое мышление.