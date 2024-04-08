Эксперт предложил адаптировать китайские медицинские технологии для России

Гендиректор компании «Предрейсовый» Сергей Виноградов предложил использовать технологии из Китая для создания медицинского оборудования, необходимого для предрейсовых и предсменных осмотров. Он утверждает, что такой подход позволит добиться импортозамещения в сфере телемедицины.

Существует несколько компаний, предлагающих медицинские осмотры для водителей и работников разных сфер. Эти осмотры могут проводиться как дистанционно с использованием технологий телемедицины, так и очно. По словам Виноградова, потребность в таких осмотрах высока у крупных и малых компаний, а также у строителей и перевозчиков опасных грузов.

Виноградов предложил использовать китайские технологии и адаптировать их под российские условия. По его словам, важно создать такое оборудование на местном производстве, а не полагаться на импорт.