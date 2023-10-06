Эксперт предложил создать особую полицию для хакеров

Хакеры часто нарушают правила, предложенные Международным комитетом Красного Креста (МККК) для обеспечения безопасности в кибервойне. Эти правила призваны защищать мирное население от кибератак. МККК опубликовал восьмь правил кибервойны, включая запрет на атаки на больницы и энергообъекты и запугивание гражданских лиц.

Коммерческий директор компании «Код Безопасности» Федор Дбар поддерживает эту инициативу МККК, считая её подобной Женевской конвенции о защите гражданских лиц во времена войны. Он выразил беспокойство по поводу безнравственного поведения хакеров и активистов в киберпространстве, которые часто не заботятся о благополучии обычных людей.

Дбар считает, что правила МККК для хакеров следует внедрить в законы и создать надзорный орган, чтобы они могли оказывать влияние на действия киберпреступников. В настоящее время хакеры действуют безнаказанно, и без законодательного регулирования и надзора их деятельность не остановить.