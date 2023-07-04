Эксперт предостерег о новой схеме мошенников в Петербурге

Берегитесь новой мошеннической схемы в Петербурге, предупреждает Дмитрий Овчинников, эксперт по защите информации. Злоумышленники размещают объявления в подъездах о замене домофонов и предлагают получить новые ключи через QR-код. Когда жильцы сканируют код, им предлагается оплатить заявку на фейковом сайте, не имеющем отношения к управляющей компании. Деньги тем самым попадают в руки аферистов.

Эксперт Овчинников объясняет, что вшивание ссылки на фишинговый сайт в QR-код не составляет большого труда для мошенников. Они рассчитывают на популярность оплаты через QR-коды и на неосторожность потенциальных жертв.

Прежде чем что-либо оплачивать, лучше уточнить информацию у своей управляющей компании. Не стоит доверять телефонным номерам, указанным в объявлениях, они также могут принадлежать мошенникам. Обычно установка и обслуживание домофонов входят в обязанности управляющей компании, но не все жильцы об этом знают и могут стать жертвами подобных уловок.