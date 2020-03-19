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Эксперт предположил, стоит ли ждать появления домашних тестов на коронавирус
Ответ сложно назвать оптимистичным
Доктор биологических наук, член Academia Europaea Михаил Гельфанд высказал предположение, стоит ли ждать появления домашних тестов для проверки коронавируса. Мнение эксперта вряд ли обрадует большинство обычных жителей планеты.
”Тест состоит в том, чтобы проверить наличие в организме пациента РНК-вируса. Тут есть две проблемы. Во-первых, тест-система не настолько проста, чтобы его можно было делать дома”, — рассказал Гельфанд во время общения с российскими журналистами.
По словам ученого, перед специалистами, в случае создания домашнего теста, будет фактически стоять задача по изобретению миниатюрной автоматизированной лаборатории. К сожалению, на данный момент технологическое развитие человечества не позволяет создать что-либо подобное. Также эксперт отметил, что обычно при анализе в качестве пробы берут “мазок из носа, а вирус после начала заболевания часто уже находится в легких”.