Эксперт предположил, стоит ли ждать появления домашних тестов на коронавирус

”Тест состоит в том, чтобы проверить наличие в организме пациента РНК-вируса. Тут есть две проблемы. Во-первых, тест-система не настолько проста, чтобы его можно было делать дома”, — рассказал Гельфанд во время общения с российскими журналистами.

По словам ученого, перед специалистами, в случае создания домашнего теста, будет фактически стоять задача по изобретению миниатюрной автоматизированной лаборатории. К сожалению, на данный момент технологическое развитие человечества не позволяет создать что-либо подобное. Также эксперт отметил, что обычно при анализе в качестве пробы берут “мазок из носа, а вирус после начала заболевания часто уже находится в легких”.