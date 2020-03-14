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Эксперт предрекла банкротство многим российским туроператорам из-за коронавируса
Учитывая, как страны повально стали закрывать свои границы, это не так уж и неожиданно
Секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, являющаяся заметным экспертом отрасли, предрекла многим российским туроператорам банкротство из-за ограничения авиасообщения на фоне эпидемии коронавируса.
”Аннуляции туров идут по всем направлениям. Идут отказы по морским круизам сотнями в день. Туризм в полном тупике <...> Это будет просто массовый падеж. Ситуация может быть покруче, чем во время волны ухода с рынка туроператоров в 2014 году”, — рассказала Тюрина в рамках беседы с информационным агентством ТАСС.
Также эксперт рассказала о том, что продажи сокращаются не только на туры за пределами России, но также и внутри страны, так как региональные власти всячески рекомендуют приостановить поездки детских туристических групп.