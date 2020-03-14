Эксперт предрекла банкротство многим российским туроператорам из-за коронавируса

”Аннуляции туров идут по всем направлениям. Идут отказы по морским круизам сотнями в день. Туризм в полном тупике <...> Это будет просто массовый падеж. Ситуация может быть покруче, чем во время волны ухода с рынка туроператоров в 2014 году”, — рассказала Тюрина в рамках беседы с информационным агентством ТАСС.

Также эксперт рассказала о том, что продажи сокращаются не только на туры за пределами России, но также и внутри страны, так как региональные власти всячески рекомендуют приостановить поездки детских туристических групп.