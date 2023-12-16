Эксперт предсказал биткоину рост до $1 млн и влияние на экономику

По словам Хейса, BTC достигнет стоиомсти в $ 1 млн и будет ключевым инструментом экономики. Инсайдер говорит о влиянии монеты не только на американскую, но и на мировую экономику.

Таким образом он прокомментировал недавнюю статью в Bloomberg, в которой говорится, что для Федеральной резервной системы США (ФРС) инфляция больше не является принципиальным препятствием при регулировании финансовой политики. Причём речь идёт о совместной стратегии биржевых трейдеров с Уолл-Стрит и ФРС.

По мнению эксперта, на данный момент нет таких рисков, чтобы избегать шорт-позиций в торгах. Также он не согласен с теми, кто считает, что бумажные деньги не нужны.

Хейс подчеркнул, что всё происходящее — возможная точка в политике ФРС по ужесточению регулирования криптовалют. Но в любом случае в 2024 году стоит ждать изменений.