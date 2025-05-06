Эксперт предсказал четырёхкратный рост кибератак в майские праздники

В длинные майские праздники онлайн-мошенники активизируются и придумывают новые способы обмана. По прогнозам экспертов, кибератак на россиян станет в четыре раза больше, чем в прошлом году. Директор по продукту Staffcop Даниил Бориславский рассказал, что мошенники часто действуют под видом крупных магазинов или служб доставки, предлагая фейковые акции ко Дню Победы. Они создают сайты-двойники известных брендов, чтобы выманить данные карт. Также увеличивается число афер с арендой жилья — злоумышленники требуют предоплату и исчезают.

Ещё одна опасность — общественные места с бесплатным Wi-Fi. Кафе, вокзалы и гостиницы остаются точками, где мошенники перехватывают пароли, банковские сессии и личные данные. Это особенно актуально, если пользователь отключил двухфакторную аутентификацию. Также в праздничные дни жертвам звонят «службы безопасности банков» или отправляют фальшивые SMS от «Госуслуг», пугая срочными проверками. Часто применяются сложные схемы, например, «два звонка», чтобы заставить перевести деньги на «безопасный счёт».

Эксперты рекомендуют внимательнее следить за своей кибергигиеной: проверять адреса сайтов, использовать двухфакторную аутентификацию и официальные приложения. Перед вводом данных карты нужно убедиться, что сайт использует HTTPS-протокол. Для дополнительной безопасности стоит настраивать лимиты на переводы, шифровать данные на устройствах и не делиться геолокацией в соцсетях до возвращения домой.