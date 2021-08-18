Эксперт предсказал отказ человечества от смартфонов в течение 10 лет

Но, по словам директора по цифровым продуктам группы Veon Джорджа Хелда, это ненадолго. Он предсказал совсем скорую «смерть» смартфонов из-за отказа человечества от данного типа усройств в ближайшей декаде, сообщает РИА Новости.

Хелд считает, что телефоны заменят куда более продвинутые девайсы. Так, например, определять личность для банковских и прочих операций можно будет по лицу или отпечаткам пальцев и голосу. В свою очередь необходимую информацию можно будет «выводить» на стену или зеркало при помощи датчика интернета вещей.

К «устаревшим» эксперт отнёс и технологию встраиваемого в мозг чипа.