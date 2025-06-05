Эксперт предсказал появление беспилотных такси в России в 2027 году

Беспилотные такси могут появиться на российских дорогах уже в 2027 году. Об этом рассказал Максим Болотских, партнёр консалтинговой компании «Яков и Партнёры», на международной конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Он отметил, что разработанная Минтрансом «дорожная карта» по развитию автономного транспорта, рассчитанная до 2028 года, уже дала результаты. В частности, успешно проведены испытания грузовиков без водителей, что открывает путь к появлению беспилотных такси.

Среди ключевых факторов, способствующих развитию автономного транспорта, эксперт выделил создание в России экспериментальных правовых режимов. Эти режимы позволяют тестировать беспилотные технологии в реальных условиях, а также предоставляют производителям юридическую и техническую поддержку. По его словам, государственная инициатива помогает формировать благоприятную среду для внедрения инноваций.

Болотских также отметил, что рост стоимости труда и нехватка водителей усиливают необходимость в беспилотных такси. Он подчеркнул, что такие технологии способны решить проблему доступности транспорта в пиковые часы. В перспективе это направление обещает стать не только эффективным, но и экономически выгодным решением для пассажиров и транспортных компаний.