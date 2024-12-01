Эксперт предсказал смещение магнитного полюса до границ России через 100 лет

Северный магнитный полюс может приблизиться к берегам России через сто лет, если сохранит нынешнюю скорость перемещения. Такой прогноз озвучил геофизик Николай Пальшин из Института океанологии имени П. П. Ширшова. Он отметил, что за последние 120 лет полюс движется практически по прямой линии в сторону географического полюса, хотя ранее столетиями оставался на севере Канады. Однако учёный подчеркнул, что это движение может неожиданно остановиться или изменить направление.

По словам эксперта, предсказать траекторию движения полюсов невозможно из-за сложных процессов в ядре Земли, которые до конца не изучены. Магнитные полюса — это не статичные точки, а области, где силовые линии магнитного поля пересекают поверхность под прямым углом. Они не совпадают с географическими полюсами и постоянно смещаются, что усложняет прогнозы.

Несмотря на такую подвижность, магнитные полюса не оказывают значимого влияния на повседневную жизнь. Пальшин пояснил, что магнитное поле планеты остаётся важным для научных исследований, но в современных системах навигации оно уже почти не используется. Магнитные модели обновляются регулярно, чтобы учитывать изменения, но для обычных людей эти процессы остаются практически незаметными.