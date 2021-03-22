Наука и технологии
Сегодня в 11:11
Эксперт предсказала годы ношения защитных масок
А также назвала условие, которое позволит от них отказаться
Эксперт и руководитель отдела иммунизации департамента общественного здравоохранения Англии Мэри Рамзи предсказала достаточно неприятное будущее для человечества. По её мнению, нам, возможно, предстоить носить маски ещё ближайшие несколько лет.
Также специалист заявила, что вместе с лицевой защитой с нами также останется и социальная дистанция, пишет BBC. По её мнению, люди уже достаточно привыкли ко всем этим мерам, так что они не должны нести за собой негативного влияния.
Вместе с тем Рамзи уточнила, что вышеописанные особенности больше не оказывают негативного влияния на экономику. При этом локдаун эпидемиолог всё ещё считает достаточно стрессовым способом решения проблемы.
Полный отказ от масок и соблюдения дистанции может стать реальностью лишь в случае, если подавляющее большинство жителей планеты вакцинируется, отметила эксперт.