Эксперт предсказала годы ношения защитных масок

Также специалист заявила, что вместе с лицевой защитой с нами также останется и социальная дистанция, пишет BBC. По её мнению, люди уже достаточно привыкли ко всем этим мерам, так что они не должны нести за собой негативного влияния.

Вместе с тем Рамзи уточнила, что вышеописанные особенности больше не оказывают негативного влияния на экономику. При этом локдаун эпидемиолог всё ещё считает достаточно стрессовым способом решения проблемы.

Полный отказ от масок и соблюдения дистанции может стать реальностью лишь в случае, если подавляющее большинство жителей планеты вакцинируется, отметила эксперт.