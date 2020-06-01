Эксперт предупредил, что в России могут запретить публиковать курс биткоина к рублю

”Россиян погружают в полный информационный вакуум, ведь под запрет могут попасть аналитические заметки в СМИ и даже публикация курса биткоина к рублю. Поэтому разумным компромиссом представляется запрет на рекламу, а не тотальная зачистка информационного поля от биткоина”, — заявил Успенский.

При этом глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков наоборот отметил тот факт, что россияне, желающие работать с криптовалютой, без проблем смогут делать это на зарубежных площадках — в таком случае никто не будет привлекать их ни к какой ответственности.