Наука и технологии
Сегодня 14:19
Эксперт предупредил, что в России могут запретить публиковать курс биткоина к рублю
А ведь казалось, что тема криптовалюты уже давно умерла
Как стало известно, на официальном сайте Госдумы был размещен обновленный ко второму чтению вариант законопроекта “О цифровых финансовых активах”. На основе описанных там новых правовых норм, эксперт и партнер компании Taxology Михаил Успенский предупредил о том, что в России могут запретить публиковать курс биткоина к рублю.
”Россиян погружают в полный информационный вакуум, ведь под запрет могут попасть аналитические заметки в СМИ и даже публикация курса биткоина к рублю. Поэтому разумным компромиссом представляется запрет на рекламу, а не тотальная зачистка информационного поля от биткоина”, — заявил Успенский.
При этом глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков наоборот отметил тот факт, что россияне, желающие работать с криптовалютой, без проблем смогут делать это на зарубежных площадках — в таком случае никто не будет привлекать их ни к какой ответственности.