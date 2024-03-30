Эксперт предупредил москвичей о клещах

В Москве и Московской области стали активно появляться клещи, предупредил учёный Вадим Марьинский.

Он объяснил, что после таяния снега и прогрева почвы клещи начинают выходить на поиски своих жертв.

Марьинский советует использовать репелленты на одежде перед походом в лес, чтобы избежать нападения этих насекомых, которые часто поджидают рядом с тропинками и местами, где часто проходят животные.