Эксперт предупредил москвичей о клещах

Опубликовано 30 марта 2024, 19:12
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Эксперт предупредил москвичей о клещахКоторые пробудились в лесах Москвы и Подмосковья
Биолог предупредил о начале сезона клещей в Москве и Подмосковье
В Москве и Московской области стали активно появляться клещи, предупредил учёный Вадим Марьинский.
Он объяснил, что после таяния снега и прогрева почвы клещи начинают выходить на поиски своих жертв.
Марьинский советует использовать репелленты на одежде перед походом в лес, чтобы избежать нападения этих насекомых, которые часто поджидают рядом с тропинками и местами, где часто проходят животные.