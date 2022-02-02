Эксперт предупредил о краже данных со смартфонов через поддельные Wi-Fi-точки

Зачастую фейковые Wi-Fi-точки ассоциируются с местом подключения: магазином, кафе или кинотеатром. И носят незамысловатые названия: MosMetro_Free, Beeline_Free_Wi-Fi, Home, DOM.RU, re:Store Demo, Hotell и т.п.

По словам Кувикова, мошеннические Wi-Fi рассчитаны на автоматическое подключение смартфона к общественной точке, если посетитель какого-либо заведения уже пользовался ими. Устройство не уведомляет владельца о подключении, а хакеры получают доступ к сетевому трафику, паролям от сервисов, почты, соцсетей и других учётных записей.

Но не менее важно, что таким образом хакеры могут взломать банковские приложения и выкрасть данные карт.

«Число бесплатных Wi-Fi-сетей растёт в разы ежегодно, при этом зачастую для подключения к ним пользователю не нужно вводить пароль и проходить авторизацию. К сожалению, такое подключение может обернуться случайной или незаметной загрузкой программ-шпионов, а также утечкой конфиденциальной информации», — отметил эксперт.