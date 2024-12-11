Эксперт предупредил о «наледи и конденсате на матплате», если носить смартфон в заднем кармане

Ношение телефона в заднем кармане кажется удобным, но это может привести к неприятным последствиям, как для устройства, так и для его владельца. Антон Аверьянов, СЕО группы компаний ST IT и эксперт рынка TechNet НТИ, отметил, что такая привычка может обернуться не только потерей телефона, но и его повреждением.

По словам Аверьянова, если носить смартфон в заднем кармане при холодной погоде, температура внутри устройства может резко снизиться. Это приведёт к образованию конденсата, который при дальнейшем охлаждении может превратиться в лёд, что создаёт риск повреждения платы — особенно если человек сядет, оказав давление на устройство.

Кроме того, это место хранения делает смартфон лёгкой добычей для карманников. А вот в случае возгорания аккумулятора, задний карман, по мнению эксперта, затруднит быстрый нагрев устройства, что замедлит реакцию человека и может привести к более серьёзным последствиям.