Эксперт предупредил о приближении к катастрофическому повышению температуры Земли

Политик отметил, что в 2020 году наблюдалось самое большое количество климатических катаклизмов и экстремальных погодных условий в различных регионах.

“Мы по-прежнему движемся к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу столетия”, — отметил Гутерриша. Эксперт добавил, что максимальный уровень концентрации углекислого газа в атмосфере уже был достигнут — он на 148% превышает тот уровень, который был зафиксирован в доиндустриальную эпоху. По мнению политика, это говорит о том, что человечестве “стоит на краю пропасти”.