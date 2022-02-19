Эксперт предупредил о приходе в Россию сразу двух суперциклонов

По словам синоптика, в этом году количество циклонов на 40% выше нормы. Причина — активная пульсация Исландского минимума — области, где зарождаются циклоны.

«Сейчас на Европейскую Россию перемещается хорошо выраженный циклон, а затем суперциклон, а потом опять суперсуперциклон, то есть давление очень низкое, около 965 гектопаскалей», — отметил Роман Вильфанд.