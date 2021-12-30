Эксперт предупредил об удешевлении биткоина во время новогодних праздников

Как отметил эксперт, цена биткоина будет немного снижаться, потому что пред длительными праздниками инвесторы всегда фиксируют прибыль. По его мнению, до конца текущей недели и в первые дни января биткоин будет торговаться по цене $37-48 тысяч.

Также Деев рассказал, что не стоит в ближайшее время ожидать каких-то особых новостей об изменениях стоимости актива, так как достаточно желающих приобрести его по низкой цене, что не даст ему упасть до каких-то рекордных уровней.

«Вероятнее всего, что биткоин до конца этой недели и в первые дни января будет торговаться в широком диапазоне $37-48 тысяч. Соответственно, в момент просадок будет хороший момент для покупок монеты, так как в течение следующего года биткоин снова может пойти в рост», — подчеркнул эксперт.