Эксперт предупредил об умении телефонных мошенников подделывать номер и даже голос родственников «жертв»

Люди становятся все лучше информированы о преступлениях с использованием технологий и реже попадаются на уловки, а мошенники начинают использовать все более продвинутые методы обмана. В этой гонке теперь используются новые инструменты: подмена номеров при звонках и даже подделка голоса.

Эксперт Павел Мясоедов, партнер и директор компании «ИТ-Резерв, рассказал агенству Прайм о мошеннических обзвонах с заменой Caller ID. Услугу замены идентификатора предоставляют провайдеры IP-телефонии и иные сторонние сервисы, причем ее стоимость достаточно низкая, чтобы использование было рентабельным для мошенников.

При таких звонках «жертва» будет видеть известный номер, принадлежащий родственнику, другу или коллеге. Это значительно снижает бдительность и мошенникам становится легче уговорить собеседника о необходимости срочного перевода денег или предоставлении данных банковской карты.

В отдельных случаях мошенники могут даже воспользоваться технологией deep fake, способной имитировать чужой голос. Однако на текущий момент это относится не к массовым обзвонам, а только целевым атакам, при которых преступники готовятся к нападению и уверенны в возможности обманом получить крупную сумму денег.