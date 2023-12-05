Эксперт превентивной медицины рассказала, почему работать сидя — вредно

Сидеть долго может быть вредно для нашего здоровья, предупреждает врач Ванесса Принц. При длительном сидении мы подвергаемся риску застоя лимфы и отёка ног, а также повышаем нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Эксперт советует регулярно менять положение, делать короткие перерывы, вставая на 20-30 минут и предпочитая ходьбу на месте или небольшие прогулки.

Сидячий образ жизни увеличивает риск различных проблем, включая высокий индекс массы тела и уровень холестерина в крови. Принц подчёркивает, что важно чередовать сидячие и стоячие периоды работы, начинать с постепенного увеличения времени, проведённого в стоячем положении, и вводить небольшие упражнения и разминку. Такой подход помогает улучшить кровообращение, сжигать калории и снижать дискомфорт для опорно-двигательного аппарата.