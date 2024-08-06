Эксперт: природноподобные технологии помогут совершить прорыв в медицине

В Новосибирске на конференции «Биоинформатика регуляции и структуры геномов/системная биология» российский учёный Олег Гусев из университета Джунтендо (Токио) рассказал о захватывающих перспективах природоподобных технологий. По его словам, эти технологии, вдохновлённые природой, могут революционизировать медицину и сельское хозяйство. Например, способность некоторых животных, таких как иглистая мышь, восстанавливать кожу без рубцов, или личинки насекомых переживать засуху, могут быть адаптированы для быстрой остановки кровотечений и заживления ран у людей.

Гусев отметил, что современные исследования в области биоинформатики позволяют учёным изучать уникальные особенности живых организмов и переносить эти знания в практику. Например, мышь акомис может регенерировать отрезанные части тела, что даёт надежду на создание новых методов улучшения заживления у человека. Исследования показывают, как обычные клетки можно перепрограммировать для создания тканей, таких как хрящ, что открывает новые возможности в биотехнологии.

По словам учёного, природоподобные технологии могут быть полезны и в сельском хозяйстве. Изучение генетических и биохимических процессов у животных, таких как курицы, может помочь разработать добавки, которые улучшат продуктивность и снизят затраты на закупку материалов. Гусев подчеркнул, что хотя прямое внедрение генов животных в человеческий организм — это фантастика, понимание их биохимических процессов может значительно улучшить методы лечения и повышения производительности.