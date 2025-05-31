Эксперт призвал россиян придумывать пароли не менее 15 символов

Для повышения безопасности Голованов советует использовать пароли длиной не менее 15 символов с сочетанием заглавных и строчных букв, цифр и специальных символов, тогда злоумышленникам для подбора такого пароля понадобятся «тысячи лет взлома». Эксперт обратил внимание на распространённость слабых паролей типа «password» и его вариаций в последние два десятилетия.

Он подчеркнул важность уникальных, сложных паролей для предотвращения взлома. Однако Голованов признал, что убедить крупные компании и их сотрудников в необходимости использования сложных паролей очень сложно. Также эксперт упомянул о существовании программ, которые могут генерировать вариации паролей, что подчёркивает ограниченное количество эффективных комбинаций паролей, доступных пользователям.

«От длины пароля в районе 15 символов начинается уже приемлемое, в плохом для хакеров смысле слова, время — тысячи лет взлома. Если длина пароля — 16 символов, и в него входят прописные и строчные буквы, цифры и специальные символы, то этот пароль считается хорошим. Но в случае с компаниями, к сожалению, нужно убедить 10 тыс. их сотрудников придумать такие пароли», — пояснил эксперт.